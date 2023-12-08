Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Europe 4. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян предварительно отстранён на полгода

Арман Царукян предварительно отстранён на полгода
Комментарии

Армянский боец UFC Арман Царукян, который на очередном турнире промоушена противостоял Бенеилу Дариушу, был отстранён от участия в боях на 180 дней. После турнира UFC on ESPN в ходе медицинского обследования представители департамента Атлетической комиссии штата Техас вынесли решение о столь долгом сроке, когда Царукян не может быть активен.

Причины и последствия травмы остаются неизвестными. Отметим, что Царукян и его команда имеют право не менее чем через 30 дней обратиться к врачам и получить разрешение, чтобы вернуться в октагон раньше назначенного срока.

Помимо Царукяна, отстранение на полгода получил и Бенеил Дариуш, однако он может получить разрешение на участие не ранее чем через 60 дней.

Материалы по теме
«Просто его нокаутирую». Царукян — единственная угроза для Махачева в лёгком весе
«Просто его нокаутирую». Царукян — единственная угроза для Махачева в лёгком весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android