Кормье и Джо Роган охарактеризовали Александра Карелина одним словом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье во время подкаста с Джо Роганом высказался о трёхкратном олимпийском чемпионе по греко-римской борьбе Александре Карелине. Кормье на старте карьеры занимался вольной борьбой и принимал участие в Олимпийских играх.

«Когда я только начинал заниматься, то сразу уяснил, что, как только появляются русские, начинается настоящий бой. Они отличные борцы. Александр Карелин — настоящий монстр», — сказал Кормье.

«Да, он монстр», — добавил Роган.

Помимо трёх золотых медалей Олимпийских игр на счету Карелина девять золотых наград на чемпионатах мира. Также он является 12-кратным чемпионом Европы. Сейчас Александру 56 лет.

Ранее Даниэль назвал российского борца, который смог бы победить Джона Джонса в бою по правилам смешанных единоборств.