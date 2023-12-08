«Усик, Фьюри». Майкл Баффер — о лучших боксёрах современности

Знаменитый американский ринг-анонсер Майкл Баффер рассказал, кого считает сильнейшим боксёром современности, отметив украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

«Так много реально хороших боксёров. Терренс Кроуфорд и его понимание бокса. Многие парни, которые занимают хорошие места в рейтинге P4P. Усик, Фьюри – их ждёт грандиозный бой скоро. Будет и вечер бокса 23 декабря в Рияде. Там будут драться Джошуа и Уайлдер», — сказал Баффер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Усик и Фьюри проведут долгожданный бой, в котором определится абсолютный чемпион мира, 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На сегодняшний день Усик удерживает три чемпионских титула, Фьюри — один.