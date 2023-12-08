Майкл Баффер назвал самого сильного боксёра в истории

Знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер высказал мнение, что бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Шугар Рэй Леонард является самым сильным боксёром в истории.

«Если брать лучшего боксёра всех времён? Шугар Рэй Леонард. Он феноменальный чемпион и великий боец», – сказал Баффер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Шугар Рэй Леонард выступал в профессиональном боксе с 1977 по 1997 год. На его счету 40 поединков, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один бой закончился вничью. Он трижды становился боксёром года по версии журнала The Ring. Сейчас легендарному боксёру 67 лет.

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