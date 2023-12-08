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«Шансы — 60 на 40». Гаджимагомедов дал прогноз на возможный бой Бетербиева и Бивола

«Шансы — 60 на 40». Гаджимагомедов дал прогноз на возможный бой Бетербиева и Бивола
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Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Муслим Гаджимагомедов поделился мыслями о потенциальном поединке между двумя непобеждёнными российскими боксёрами, Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. По мнению Гаджимагомедова, небольшое преимущество в бою будет за Бетербиевым. При этом Муслим отметил работу Бивола на ногах.

«Я бы тут отдал победу Артуру – 60 на 40. Он очень крепкий, хорошо режет углы. У Димы хорошая работа на ногах. Но если Артур несколько раз попадёт, будет не совсем хорошо. Думаю, что Бетербиев чуть получше», — сказал Гаджимагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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