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Все российские спортсмены уложились в вес перед турниром «Ночь чемпионов IBA»

Все российские спортсмены уложились в вес перед турниром «Ночь чемпионов IBA»
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Завтра, 9 декабря 2023 года, в Дубае (ОАЭ) состоится большой боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA». Сегодня, в пятницу, была проведена церемония взвешивания участников предстоящего ивента.

Все российские спортсмены сумели уложиться в вес перед турниром «Ночь чемпионов IBA».

  • Вес Евгения Тищенко, который оспорит вакантный пояс WBA в новой весовой категории (до 101,6 кг) против немца Леона Харта, составил 101,6 кг.
  • Альберт Батыргазиев, который сразится против кубинца Ласаро Альвареса за пояс IBA (в весе до 60 кг), показал на весах 59,95 кг.
  • Муслим Гаджимагомедов, соперником которого станет Артур Манн из Германии, показал на весах 90,7 кг.
  • Марк Петровский показал на весах 100,1 кг. Ему предстоит разделить ринг против австралийца Лукаса Брауна.
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