Все российские спортсмены уложились в вес перед турниром «Ночь чемпионов IBA»

Завтра, 9 декабря 2023 года, в Дубае (ОАЭ) состоится большой боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA». Сегодня, в пятницу, была проведена церемония взвешивания участников предстоящего ивента.

Все российские спортсмены сумели уложиться в вес перед турниром «Ночь чемпионов IBA».