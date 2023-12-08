Все российские спортсмены уложились в вес перед турниром «Ночь чемпионов IBA»
Завтра, 9 декабря 2023 года, в Дубае (ОАЭ) состоится большой боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA». Сегодня, в пятницу, была проведена церемония взвешивания участников предстоящего ивента.
Все российские спортсмены сумели уложиться в вес перед турниром «Ночь чемпионов IBA».
- Вес Евгения Тищенко, который оспорит вакантный пояс WBA в новой весовой категории (до 101,6 кг) против немца Леона Харта, составил 101,6 кг.
- Альберт Батыргазиев, который сразится против кубинца Ласаро Альвареса за пояс IBA (в весе до 60 кг), показал на весах 59,95 кг.
- Муслим Гаджимагомедов, соперником которого станет Артур Манн из Германии, показал на весах 90,7 кг.
- Марк Петровский показал на весах 100,1 кг. Ему предстоит разделить ринг против австралийца Лукаса Брауна.
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