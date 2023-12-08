Эдвардс — о поединке с Ковингтоном: очередной парень, которого я снесу

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) британец Леон Эдвардс поделился ожиданиями от своего предстоящего поединка против американца Колби Ковингтона.

«Это уже четвёртый титульный шанс для Колби. Он понимает, что это его последний бой за пояс. Для меня тоже многое стоит на кону, потому что я так долго к этому шёл. Чувствую, что нам обоим многое предстоит доказать. Я на 100 процентов сосредоточен на лучшем Колби, который будет мне противостоять после почти двухлетнего отсутствия. Тем не менее я не вижу, что Колби это по силам. Я сосредоточен на том, чтобы выйти в октагон, побить его, защитить свой пояс и продолжить путешествие. А он всего лишь очередной парень, который стоит у меня на пути и которого я снесу», – сказал Рокки в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, титульный бой между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном состоится 17 декабря 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 296 в Лас-Вегасе (США).