Уиттакер: Волкановски будет нелегко в бою с Топурией

Популярный австралийский боец MMA Роберт Уиттакер поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории Александром Волкановски и непобеждённым проспектом Илией Топурией.

«Думаю, это будет конкурентный бой. Волкановски – опытный боец. Вероятно, он лучший чемпион полулёгкого дивизиона в истории. Именно поэтому Топурия должен проявить к Алексу немного уважения. Топурии предстоит много работы, если на бой выйдет Волкановски, которого мы видели до его поражения от Махачева. Но Волкановски тоже будет нелегко», – цитирует Уиттакера BJ Penn.

Напомним, титульный бой в полулёгкой весовой категории между Волкановски и Топурией состоится 17 февраля 2024 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в Анахайме (США).