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PFL Europe 4. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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PFL Европа 4: когда турнир, где смотреть прямую трансляцию

PFL Европа 4: когда турнир, где смотреть прямую трансляцию
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8 декабря в Дублине (Ирландия) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Европа 4. В главном событии вечера встретятся представители полулёгкого веса ирландец Натан Келли и француз Димитри Солимейс. Помимо главного боя, в турнире представлено множество бойцов из самых разных стран мира.

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PFL Европа 4. Основной кард:

Натан Келли – Димитри Солимейс;
Франс Млабмо – Хуршед Кахонов;
Джон Митчелл – Якуб Кашуба;
Дилан Тюк – Язид Шушан;
Дакота Дитчева – Валентина Скатицци;
Якоб Недо – Симеон Пауэлл.

Ориентировочное время начала основного карда 9 декабря – 00:00 мск.

Отметим, что 25 ноября на турнире PFL World Championship россиянин Магомед Магомедкеримов одолел представителя Швеции Садибу Си, став тем самым чемпионом полусредней весовой категории американского промоушена.

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