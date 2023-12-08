Захаби назвал самого опасного соперника для Махачева

Популярный канадский тренер Фирас Захаби ответил на вопрос о том, кто является самым опасным соперником для чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева. По словам специалиста, серьёзную угрозу для Махачева может составить четвёртый номер лёгкого дивизиона UFC Арман Царукян.

«Царукян заставляет меня поверить, что он может победить Ислама. Я сейчас в восторге от лёгкого дивизиона. Надеюсь, им устроят реванш. Царукян не получает того признания, которого заслуживает. У него три победы подряд, он проиграл Гамроту, но этот был очень близкий поединок. Арман победил Обин-Мерсье, Дэви Рамоса, Мэтта Фреволу, Кристоса Гиагоса, Хоэля Альвареса, Дамира Исмагулова, Хоакима Силву, а теперь ещё и нокаутировал Дариуша. Нет другого бойца в этом дивизионе, который заставлял бы меня думать, что он может победить Ислама Махачева», – цитирует Захаби MMA News.

Напомним, профессиональный рекорд Армана Царукяна в смешанных единоборствах составляет 21-3. В своём последнем матче, состоявшемся 3 декабря на турнире UFC on ESPN 52 в Остине (США), Ахалкалакец в первом раунде нокаутировал Бенеила Дариуша. В 2019 году Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей.

На счету Ислама 25 побед в 26 боях. 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) российский боец в первом раунде одолел Александра Волкановски, сохранив титул организации в лёгкой весовой категории.