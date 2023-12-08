Александар Ракич с претензией обратился к Иржи Прохазке

Топовый австрийский боец смешанных единоборств Александар Ракич, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, обратился к бывшему чемпиону UFC чеху Иржи Прохазке, который не дал окончательного ответа по поводу их возможного боя.

«Ты сказал, что сможешь подраться не раньше февраля-марта. Я согласился и предложил дату – 17 февраля. После этого ты пропал. Где твой самурайский кодекс? Подпиши контракт, большой мальчик. Подпиши контракт», – написал Ракич в своих социальных сетях.

Напомним, 21 января в Торонто (Канада) состоится турнир UFC 297. На предстоящем ивенте Ракич должен был подраться с Яном Блаховичем. Но поляк из-за проблем со здоровьем выбыл из боя. Александар обратился к Прохазке, чтобы тот вышел на замену. Иржи выразил готовность подраться с Ракичем, но чуть позже. Александар попросил, чтобы Иржи вышел на поединок с ним на турнире UFC 298 в феврале 2024 года. Но чех оставил сообщение австрийца без ответа.