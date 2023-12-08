Келл Брук назвал фаворита в бою между Фьюри и Усиком

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусредней весовой категории британец Келл Брук поделился ожиданиями от предстоящего поединка между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Это самый крупный и лучший поединок, который только можно представить. Дерётся лучший против лучшего. У меня в этом сражении фаворит Фьюри. Мы все хотим, чтобы Цыганский король прошёл своего противника», — приводит слова Брука Boxing Social.

Напомним, Александр Усик является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO, IBF и The Ring в супертяжёлом весе. Тайсон Фьюри – обладатель титула WBC. Украинец и британец подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе. Они сразятся 17 февраля 2024 года на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).