Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Europe 4. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон назвал самого «грязного» бойца в истории MMA

Ковингтон назвал самого «грязного» бойца в истории MMA
Аудио-версия:
Комментарии

Претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории американец Колби Ковингтон раскритиковал обладателя пояса британца Леона Эдвардса. Хаос считает, что Рокки является одним из самых грязных бойцов в истории MMA.

«Как боец Леон – величайший читер, которого когда-либо знал спорт. Леон – вот кто настоящий читер. Он тычет людям в глаза, бьёт их по шарам, хватается за сетку. Этот парень – величайший читер в истории спорта, и это единственный способ подготовиться к поединку с ним. Нужно просто быть готовым ко всем его грязным трюкам. Кроме того, Леон – настоящий неуч. Какое у него образование? Этот парень вечно что-то мямлит и бормочет, пуская на себя слюни. Он хотя бы среднюю школу окончил? Я думаю, как человек – он пустая трата хромосом и места. Он выглядит тупее ящика с камнями», – сказал Ковингтон в интервью All Out Fighting.

Напомним, бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Эдвардсом и Ковингтоном состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Фото
Леон Эдвардс показал актуальную физическую форму за 10 дней до боя с Ковингтоном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android