Ковингтон назвал самого «грязного» бойца в истории MMA

Претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории американец Колби Ковингтон раскритиковал обладателя пояса британца Леона Эдвардса. Хаос считает, что Рокки является одним из самых грязных бойцов в истории MMA.

«Как боец Леон – величайший читер, которого когда-либо знал спорт. Леон – вот кто настоящий читер. Он тычет людям в глаза, бьёт их по шарам, хватается за сетку. Этот парень – величайший читер в истории спорта, и это единственный способ подготовиться к поединку с ним. Нужно просто быть готовым ко всем его грязным трюкам. Кроме того, Леон – настоящий неуч. Какое у него образование? Этот парень вечно что-то мямлит и бормочет, пуская на себя слюни. Он хотя бы среднюю школу окончил? Я думаю, как человек – он пустая трата хромосом и места. Он выглядит тупее ящика с камнями», – сказал Ковингтон в интервью All Out Fighting.

Напомним, бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Эдвардсом и Ковингтоном состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).