Полные результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 233

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В ночь на 10 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233. Сегодня, 8 декабря, завершилась церемония взвешивания, посвящённая предстоящему ивенту.

Китаец Сонг Ядонг и американец Крис Гутьеррес, которые подерутся в главном событии UFC Fight Night 233, успешно вошли в лимит легчайшего дивизиона. Ядонг и Гутьеррес показали одинаковый вес – 61,68 кг.

Полные результаты взвешивания участников турнира представлены ниже:

легчайший вес: Сонг Ядонг (61,68 кг) vs Крис Гутьеррес (61,68 кг);

полутяжёлый вес: Энтони Смит (93,21 кг) vs Халил Раунтри (92,53 кг);

лёгкий вес: Насрат Хакпараст (70,76 кг) vs Джейми Малларки (70,76 кг);

легчайший вес: Тим Эллиотт (61,68 кг) vs Су Мудаэрцзи (61,68 кг);

средний вес: Чун Ён Пак (84,14 кг) vs Андре Мунис (84,36 кг);

полусредний вес: Сун Кэньань (77,33 кг) vs Кевин Джуссет (77,33 кг);

наилегчайший вес: Хюн Сун Пак (57,15 кг) vs Шеннон Росс (57,15 кг);

лёгкий вес: Стив Гарсия (70,3 кг) vs Мелкизаэл Коста (70,53 кг);

женский легчайший вес: Луана Сантос (63,04 кг)* vs Штефани Эггер (61,23 кг);

наилегчайший вес: Тацуро Таира (56,92 кг) vs Карлос Эрнандес (56,69 кг);

женский минимальный вес: Райанн дос Сантос (52,16 кг) vs Талита Аленкар (52,61 кг).

* Луана Сантос не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории.