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Глава IBA Кремлёв объявил призовой фонд мужского ЧМ по боксу в 2024 году

Президент Международной боксёрской ассоциации Умар Кремлёв на конгрессе IBA назвал сумму призового фонда мужского чемпионата мира по боксу в 2024 году.

«Призовой фонд мужского чемпионата мира в следующем году составит $10 млн», – передаёт слова Кремлёва с конгресса IBA корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

К тому же ранее Кремлёв сообщил, что призовой фонд мужского чемпионата мира составит $ 5 млн.

Отметим, что ранее Кремлёв призвал уволить президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в связи с коррупцией в организации.

Напомним, в 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем. МОК самостоятельно руководил отбором и соревнованиями ОИ в Токио, а также контролирует ход квалификации на Игры-2024 в Париже.