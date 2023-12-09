Лебедев: Фьюри вышел в бою с Нганну на расслабоне, но это могло быть специальным ходом

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением о бое бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну с британцем Тайсоном Фьюри.

«Бой Фьюри с Нганну? Смотрел. Вам не понравился? Ну так бывает. Дело в том, что Фьюри вообще вышел в этом бою на расслабоне, а Нганну был максимально сконцентрирован. Ну и давайте не забывать, что, зная характер Фьюри, это могло быть таким ходом. Он же такой эпатажный, непростой, много удивлял. В нужный момент он сбрасывает свой лишний вес, концентрируется и делает потрясающие бои. Поэтому я не исключаю, что это мог быть такой ход — но мы увидели то, что не ожидали увидеть. Это звоночек, но в нужный момент, уверяю вас, Фьюри сумеет показать, кто он такой», – сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.