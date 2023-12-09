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Лебедев: Фьюри, который был в бою с Нганну, у Усика не выиграет

Лебедев: Фьюри, который был в бою с Нганну, у Усика не выиграет
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев выразил мнение, что британцу Тайсону Фьюри будет тяжело в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе с украинцем Александром Усиком, если он покажет бокс такого же уровня, как в недавнем бою с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Бой Фьюри с Усиком? Такой Тайсон Фьюри, который был в бою с Нганну, у Усика не выиграет, это сто процентов, железобетонно», – сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика назначен на 17 февраля 2024 года. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Фьюри высказался об Усике.

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