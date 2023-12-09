Абдурозик высказался о предстоящем турнире «Ночь чемпионов IBA»

Таджикский певец Абдурозик поделился ожиданиями от боксёрского вечера «Ночь чемпионов IBA», который пройдёт сегодня, 9 декабря, в Дубае (ОАЭ).

«Я люблю всех, поддерживаю всех. 100% сегодня будут отличные бои, мне это нравится. Лучший российский боксёр? На самом деле, я дружу со многими российскими боксёрами, но я не помню имён», – сказал Абдурозик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В главном поединке турнира в ОАЭ олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев проведёт 10-раундовый бой за первый в истории профессиональный пояс IBA с кубинцем Ласаро Альваресом. Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов проведёт 10-раундовый бой с соперником из Германии Артуром Манном. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведёт 12-раундовый поединок против другого немца Леона Харта. На кону этого боя будет стоять вакантный пояс чемпиона WBA в новой весовой категории (до 101,6 кг).