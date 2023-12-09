«Ночь чемпионов IBA»: во сколько начало турнира, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 декабря, в Дубае (ОАЭ) состоится боксёрский турнир«Ночь чемпионов IBA», в рамках которого проведут свои поединки сразу несколько российских боксёров.

В главном поединке турнира олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев проведёт 10-раундовый бой за первый в истории профессиональный пояс IBA с кубинцем Ласаро Альваресом. Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов проведёт 10-раундовый бой с соперником из Германии Артуром Манном. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведёт 12-раундовый поединок против другого немца Леона Харта. На кону этого боя будет стоять вакантный пояс чемпиона WBA в новой весовой категории (до 101,6 кг).

Предварительный кард начнётся в 18:00 мск, бои основного карда — в 22:00 мск. Посмотреть поединки основного карда можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 22:00 мск.

«Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий на турнире «Ночь чемпионов IBA».