Абдурозик: Фьюри нокаутирует Усика за 10 секунд

Таджикский певец Абдурозик поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе, в котором сойдутся украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

«Тайсон Фьюри — это чемпион, он сильный. Бой с Усиком? Победит Тайсон, потому что намного сильнее. Нокаутирует за 10 секунд», – сказал Абдурозик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика назначен на 17 февраля 2024 года. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В своём последнем бою Усик досрочно победил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. Тайсон Фьюри в своём последнем бою одержал победу над Фрэнсисом Нганну судейским решением.