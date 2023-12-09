Сауль Альварес отреагировал на слух о его возможных соперниках

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) высказался о следующем выступлении, а также отреагировал на слух о его возможных соперниках.

«На данный момент мои сроки – май и сентябрь. Я всегда стараюсь выступить в это время. В понедельник я проведу встречу, чтобы обсудить дальнейшие планы.

Я был занят другими делами. Улаживал бизнес, путешествовал с женой, и я ни о чём не говорил. Я не знаю, откуда берутся слухи. Не знаю, откуда берутся имена, в понедельник я встречусь с Элом Хэймоном [промоутером] и мы посмотрим, что будет дальше. Как я и говорил, я здесь, чтобы проводить лучшие бои», — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.