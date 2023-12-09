Чемпион WBC во втором полулёгком весе определится 17 февраля

Промоутерская компания Top Rank объявила о своём боксёрском вечере, который состоится 17 февраля в Нью-Йорке (США).

В главном бою чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) американец О’Шаки Фостер (21-2, 12 KO) проведёт вторую защиту титула против соотечественника Абрахама Новы (23-1, 16 KO).

О’Шаки Фостеру 30 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в феврале сразился за титул, победив единогласным судейским решением мексиканца Рэя Варгаса и нанеся ему первое поражение.

Абрахаму Нове 29 лет. Единственное поражение в карьере боец потерпел от двукратного олимпийского чемпиона и действующего чемпиона WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) кубинца Робейси Рамиреса.