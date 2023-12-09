Бенавидес назвал бойца, с которым мог бы подраться Бивол

Двукратный чемпион мира американец Дэвид Бенавидес назвал бойца, с которым мог бы провести бой действующий обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO).

«Дэвид Моррелл — клоун. У него всего девять боёв, но он считает, что его все боятся. Мы пытались с ним подраться, но его тренер сказал, что он пока не готов, а теперь Моррелл говорит всякие гадости.

Если он хочет заявить о себе, то почему бы ему не подраться с Дмитрием Биволом? Разве он не хочет сделать себе имя? Моррелл говорит, что его боятся, но Бивол сказал, что это он отказался драться с ним», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Sporting News.

Дэвиду Морреллу 25 лет. Кубинец дебютировал как профессионал в 2019 году и в настоящий момент удерживает регулярный титул WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).