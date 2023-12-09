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Тренер Исмаилова: Царукяну лучше закрыть поражение от Гамрота

Тренер Исмаилова: Царукяну лучше закрыть поражение от Гамрота
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Рамазан Исмаилов, тренер и брат звёздного российского MMA-бойца Магомеда Исмаилова, высказался о перспективах легковеса UFC Армана Царукяна после победы над американцем Бенеилом Дариушем.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре и завершился победой Царукяна нокаутом в первом раунде.

«Арман показал, что растёт. Это командная работа. Я был бы не против, если бы следующий бой Царукяна был титульным. Будучи молодым бойцом, он уже дрался с Исламом Махачевым, опытным бойцом. Проиграл, но близко. У него есть все предпосылки для титульного боя, но было бы лучше закрыть поражение от Матеуша Гамрота. Лучше закрыть поражение и уже затем претендовать на пояс», – приводит слова Исмаилова издание MMA.Metaratings.ru.

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