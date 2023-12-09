Канело ответил на призыв Бенавидеса лишить его чемпионских поясов

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес ответил на высказывание своего обязательного претендента, непобеждённого американца Дэвида Бенавидеса (27-0, 23 KO).

Напомним, ранее Бенавидес заявил, что Канело должен быть лишён чемпионских поясов из-за нежелания драться с ним.

«Можно многое наговорить, но сейчас я — король. И я буду делать всё, что захочу. Если я побью Бенавидеса, люди скажут: «Почему бы тебе не встретиться с другим парнем?» И это будет продолжаться вечно. Взгляните на мою историю. Я добился всего в боксе», — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее инсайдер назвал трёх претендентов на поединок с Канело в мае.