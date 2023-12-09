Основной кард «Ночи чемпионов IBA» начнётся в 22:00 мск

В Дубае (ОАЭ) проходит боксёрский турнир «Ночь чемпионов». В главном бою олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев (10-0, 7 KO) сразится с непобеждённым кубинцем Лазаро Альваресом (6-0, 3 KO).

В соглавном событии победитель Олимпиады-2016 россиянин Евгений Тищенко (12-1, 7 KO) сразится с немцем Леоном Хартом (22-5-1, 13 KO). На кону поединка будет стоять титул WBA в новой весовой категории до 101,6 кг.

Двукратный чемпион мира россиянин Муслим Гаджимагомедов (2-0, 1 KO) проведёт 10-раундовый бой с соперником из Германии Артуром Манном (20-3, 10 KO).

Предварительный кард начнётся в 18:00 мск, бои основного карда — в 22:00 мск. Посмотреть поединки основного карда можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 22:00 мск.