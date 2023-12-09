Махачев и Макгрегор стали гостями турнира «Ночь чемпионов IBA»

Звёзды смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор стали гостями боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA», который в настоящий момент проходит в Дубае (ОАЭ).

Напомним, в главном бою олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев (10-0, 7 KO) сразится с непобеждённым кубинцем Лазаро Альваресом (6-0, 3 KO).

В соглавном событии двукратный чемпион мира россиянин Муслим Гаджимагомедов (2-0, 1 KO) проведёт 10-раундовый бой с соперником из Германии Артуром Манном (20-3, 10 KO).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события. Начало основного карда — в 22:00 мск.