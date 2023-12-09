Махачев: Царукян не выиграл у меня ни раунда, когда была возможность, пусть подрастёт ещё

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал выступление бывшего соперника и соотечественника Армана Царукяна в поединке с американцем Бенеилом Дариушем, который состоялся на турнире UFC on ESPN 52.

«Арман выдал хороший бой, если честно. Громко о себе заявил. Говорит, что мог бы нокаутировать меня? У него уже был шанс, но у него ничего не получилось, ни один раунд не получилось выиграть. Пусть тренируется, пусть подрастёт», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.