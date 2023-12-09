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Махачев поделился ожиданиями от турнира UFC 296

Махачев поделился ожиданиями от турнира UFC 296
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев поделился ожиданиями от номерного турнира UFC 296, который состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

Напомним, в главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс проведёт защиту против американца Колби Ковингтона.

«Всё внимание будет приковано к главному бою? Не буду врать, этот бой я хочу посмотреть. Ещё в карде дерётся наш одноклубник Тагир Уланбеков.

Завтра улетаю в Америку, увижусь с руководством UFC, посещу турнир 16 декабря и есть ещё дела. В карде будет ещё бой Тагира Уланбекова, я буду у него в углу.», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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