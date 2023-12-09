Махачев заявил, что готов выйти в клетку к победителю боя Эдвардс — Ковингтон на UFC 296

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.

«Я уже говорил, что, если будет Колби, будет поинтереснее. Он уже изъявлял желание со мной подраться. Если он выиграет, этот бой становится ещё реальнее. Я думаю, к этому не надо готовиться. Если позовут, выйду в клетку. И можно будет там же ещё один поединок провести», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, поединок Эдвардс – Ковингтон состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 296.