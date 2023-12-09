Петровский: Браун был приветливым, но я решил, что буду не жалеть, а бить

Непобеждённый российский проспект супертяжёлого веса Марк Петровский (7-0, 4 KO) прокомментировал досрочную победу над австралийцем Лукасом Брауном (31-5, 27 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 9 декабря, в Дубае (ОАЭ).

«Лукас Браун вызывал у меня положительные эмоции, был приветливым по отношению ко мне. Я желаю ему здоровья, пусть восстанавливается и боксирует. Мне не понравилось, что во время подготовки он выбирал перчатки для нокаута. А вы посмотрите на его статистику. Я чуть начал переживать и решил, что не буду жалеть, а буду бить», — передаёт слова Петровского корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Марку Петровскому 24 года. Россиянин является чемпионом мира среди любителей, на ЧМ-2021 в Белграде он завоевал золото в весовой категории свыше 92 кг. Дебютировал в профессионалах в 2022 году.