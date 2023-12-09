Конор Макгрегор и Пётр Ян провели стердаун на боксёрском шоу в Дубае

Бывшие чемпионы UFC, ирландец Конор Макгрегор и россиянин Пётр Ян, ставшие гостями боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ), провели шуточный стердаун в ринге.

Фото: IBA

Фото: IBA

Фото: IBA

Оба бойца в настоящий момент находятся в ожидании выступлений. Ян не дрался с марта, когда на турнире UFC Fight Night 221 уступил единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Поражение стало для россиянина третьим подряд, ранее он проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 досрочно проиграл американцу Дастину Порье, отказавшись от продолжения из-за перелома ноги.

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