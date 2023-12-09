Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор и Пётр Ян провели стердаун на боксёрском шоу в Дубае

Конор Макгрегор и Пётр Ян провели стердаун на боксёрском шоу в Дубае
Комментарии

Бывшие чемпионы UFC, ирландец Конор Макгрегор и россиянин Пётр Ян, ставшие гостями боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ), провели шуточный стердаун в ринге.

Фото: IBA

Фото: IBA

Фото: IBA

Оба бойца в настоящий момент находятся в ожидании выступлений. Ян не дрался с марта, когда на турнире UFC Fight Night 221 уступил единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Поражение стало для россиянина третьим подряд, ранее он проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 досрочно проиграл американцу Дастину Порье, отказавшись от продолжения из-за перелома ноги.

Тяжеловес не смог повалить Петра Яна

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android