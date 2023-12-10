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Батыргазиев рассказал о разговоре с Макгрегором после победы над Альваресом

Батыргазиев рассказал о разговоре с Макгрегором после победы над Альваресом
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Россиянин Альберт Батыргазиев высказался о том, что во время его боя с кубинцем Ласаро Альваресом присутствовали много известных спортсменов. В частности, за поединком следили Конор Макгрегор, Роберто Дуран, Ислам Махачев, Петр Ян, Майкл Баффер и другие.

«Во время разминки я это слышал. Приятно, что столько именитых людей пришли посмотреть за турниром. Большое им уважение. Бокс – это красиво, это классика спорта. Хотел бы поблагодарить своего соперника. Обменялись ли вы какими-то фразами после боя с Конором Макгрегором? Он сказал, что я молодец. Хотел мне затянуть пояс, но так и не смог», — передаёт слова Батыргазиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

В главном событии турнира «Ночь чемпионов IBA» Батыргазиев одержал победу единогласным решением судей.

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