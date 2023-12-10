Гаджимагомедов: следующий соперник будет из топ-15 рейтингов

Двукратный чемпион мира среди любителей россиянин Муслим Гаджимагомедов поделился впечатлениями от боя с немцем Артуром Манном на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA». Он одержал в нём победу техническим нокаутом в девятом раунде — соперник отказался от продолжения поединка.

«Доволен выступлением. Хотя хотелось завершить бой ярким нокаутом, но, к сожалению, не получилось. Мне удалось отправить соперника в нокдаун. Хотя хотел в девятом-десятом раунде нарастить темп, но угол соперника принял решение отказаться от продолжения. Дальше меня ждут интересные бои, мы двигаемся к титулу в первом тяжелом весе. Думаю, что следующий соперник будет из топ-15 рейтингов», — передаёт слова Гаджимагомедова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Бой проходил в Дубае (ОАЭ).