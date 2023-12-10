Мийо Йошида одолела Эбани Бриджес и стала обладательницей титула IBF в легчайшем весе

В ночь с 9 на 10 декабря проходит боксёрский турнир в Сан-Франциско (США). В его рамках запланировано сразу четыре титульных поединка. В одном из них сошлись Эбани Бриджес (9-1, 4 KO) и Мийо Йошида (16-4). На кону у девушек стоял титул чемпионки мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Поединок продлился все 10 раундов и дошёл до судейского решения, по итогам которого все арбитры отдали предпочтение Мийо Йошиде. Таким образом, она завоевала, а Эбани Бриджес утратила титул IBF в легчайшем весе среди женщин.

Отметим, эта была вторая защита титула для Бриджес. Йошида вышла на замену, изначально соперницей Бриджес была Аврил Мати.

В главном событии вечера сойдутся Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) и Девин Хейни (30-0, 15 KO). Они будут биться за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).