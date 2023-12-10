Сонг бросил вызов россиянину Яну после победы на турнире UFC

Китайский боец смешанных единоборств Ядонг Сонг после победы над американцем Крисом Гутьерресом на турнире UFC Fight Night 233 вызвал на бой россиянина Петра Яна.

Отметим, что турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233 проходил в ночь с 9 на 10 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (США).

Ранее китаец Сонг Ядонг и американец Крис Гутьеррес, которые подерутся в главном событии UFC Fight Night 233, успешно вошли в лимит легчайшего дивизиона. Ядонг и Гутьеррес показали одинаковый вес – 61,68 кг.

Напомним, что китаец ранее сообщал, что промоушен UFC согласовал бой с Яном в Шанхае, но так в итоге не предложила контракт обеим сторонам. Сонг обещал, что после победы над Гутьерресом вызовет Яна на поединок.