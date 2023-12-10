Пётр Ян одним эмодзи ответил на вызов Сонг Ядонга

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Китайский мастер смешанных единоборств Ядонг Сонг, принимавший участие в главном поединке турнира UFC Fight Night 233, после победы над Крисом Гутьерресом обратился к россиянину Петру Яну, вызвав бывшего чемпиона промоушена на бой.

Реакция Петра Яна не заставила долго ждать: в соцсети X (ранее Twitter) он выложил зевающее эмодзи, ясно адресованное Ядонгу.

Три своих последних боя в промоушене UFC Ян проиграл судейским решением, последний раз — Мерабу Двалишвили в марте 2023 года.

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