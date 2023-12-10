Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян одним эмодзи ответил на вызов Сонг Ядонга

Пётр Ян одним эмодзи ответил на вызов Сонг Ядонга
Аудио-версия:
Комментарии

Китайский мастер смешанных единоборств Ядонг Сонг, принимавший участие в главном поединке турнира UFC Fight Night 233, после победы над Крисом Гутьерресом обратился к россиянину Петру Яну, вызвав бывшего чемпиона промоушена на бой.

Реакция Петра Яна не заставила долго ждать: в соцсети X (ранее Twitter) он выложил зевающее эмодзи, ясно адресованное Ядонгу.

Три своих последних боя в промоушене UFC Ян проиграл судейским решением, последний раз — Мерабу Двалишвили в марте 2023 года.

Материалы по теме
Сонг бросил вызов россиянину Яну после победы на турнире UFC

Все результаты UFC Fight Night 233:

  • Ядонг Сонг победил Криса Гутьерреса единогласным решением (50-45, 50-44, 50-45);
  • Халил Раунтри победил Энтони Смита техническим нокаутом (раунд 3, 0:56);
  • Насрат Хакпараст победил Джейми Малларки техническим нокаутом (раунд 1, 1:44);
  • Тим Эллиотт победил Су Мудаэрцзи удушающим приёмом (раунд 1, 4:02);
  • Андре Мунис победил Чун Ён Пака раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
  • Кевин Джуссет победил Кэньань Сун единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Хюн Сун Пак победил Шеннона Росса техническим нокаутом (раунд 2, 3:59);
  • Стив Гарсия победил Мелкизаэла Косту техническим нокаутом (раунд 2, 1:01);
  • Луана Сантос победила Штефани Эггер единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
  • Тацуро Таира победил Карлоса Эрнандеса техническим нокаутом (раунд 2, 0:55);
  • Талита Аленкар победила Райанна дос Сантос раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android