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Тим Эллиотт и ещё три бойца получили $ 50 тыс бонусами за победы на UFC Fight Night 233

Тим Эллиотт и ещё три бойца получили $ 50 тыс бонусами за победы на UFC Fight Night 233
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В ночь на 10 декабря в Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233. В главном бое вечера Ядонг Сонг победил судейским решением Криса Гутьярреса, однако не был удостоен бонуса за свою победу.

В свою очередь, бонус в $ 50 тыс. получили четыре других бойца, среди которых Тим Эллиотт, победивший удушающим Су Мудаэрцзи, Насрат Хакпараст, нокаутировавший Джейми Малларки, Халил Раунтри победивший в со-главном поединке Энтони Смита, и Хюн Сун Пак, оказавшийся сильнее Шеннона Росса.

UFC 2023. UFC Fight Night 233, Лас-Вегас, США
Тим Эллиотт (W) - Су Мудаэрцзи
10 декабря 2023, воскресенье. 07:00 МСК
Тим Эллиотт
Окончено
SUB
Су Мудаэрцзи
UFC 2023. UFC Fight Night 233, Лас-Вегас, США
Насрат Хакпараст (W) - Джейми Малларки
10 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Насрат Хакпараст
Окончено
TKO
Джейми Малларки
UFC 2023. UFC Fight Night 233, Лас-Вегас, США
Энтони Смит - Халил Раунтри (W)
10 декабря 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Халил Раунтри
Окончено
TKO
Энтони Смит
UFC 2023. UFC Fight Night 233, Лас-Вегас, США
Хюн Сун Пак (W) - Шеннон Росс
10 декабря 2023, воскресенье. 05:10 МСК
Хюн Сун Пак
Окончено
TKO
Шеннон Росс
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Все результаты UFC Fight Night 233:

  • Ядонг Сонг победил Криса Гутьерреса единогласным решением (50-45, 50-44, 50-45);
  • Халил Раунтри победил Энтони Смита техническим нокаутом (раунд 3, 0:56);
  • Насрат Хакпараст победил Джейми Малларки техническим нокаутом (раунд 1, 1:44);
  • Тим Эллиотт победил Су Мудаэрцзи удушающим приёмом (раунд 1, 4:02);
  • Андре Мунис победил Чун Ён Пака раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
  • Кевин Джуссет победил Кэньань Сун единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Хюн Сун Пак победил Шеннона Росса техническим нокаутом (раунд 2, 3:59);
  • Стив Гарсия победил Мелкизаэла Косту техническим нокаутом (раунд 2, 1:01);
  • Луана Сантос победила Штефани Эггер единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
  • Тацуро Таира победил Карлоса Эрнандеса техническим нокаутом (раунд 2, 0:55);
  • Талита Аленкар победила Райанна дос Сантос раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
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