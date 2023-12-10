Тим Эллиотт и ещё три бойца получили $ 50 тыс бонусами за победы на UFC Fight Night 233

В ночь на 10 декабря в Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233. В главном бое вечера Ядонг Сонг победил судейским решением Криса Гутьярреса, однако не был удостоен бонуса за свою победу.

В свою очередь, бонус в $ 50 тыс. получили четыре других бойца, среди которых Тим Эллиотт, победивший удушающим Су Мудаэрцзи, Насрат Хакпараст, нокаутировавший Джейми Малларки, Халил Раунтри победивший в со-главном поединке Энтони Смита, и Хюн Сун Пак, оказавшийся сильнее Шеннона Росса.

Материалы по теме Пётр Ян одним эмодзи ответил на вызов Сонг Ядонга

Все результаты UFC Fight Night 233: