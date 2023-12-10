Тим Эллиотт и ещё три бойца получили $ 50 тыс бонусами за победы на UFC Fight Night 233
В ночь на 10 декабря в Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233. В главном бое вечера Ядонг Сонг победил судейским решением Криса Гутьярреса, однако не был удостоен бонуса за свою победу.
В свою очередь, бонус в $ 50 тыс. получили четыре других бойца, среди которых Тим Эллиотт, победивший удушающим Су Мудаэрцзи, Насрат Хакпараст, нокаутировавший Джейми Малларки, Халил Раунтри победивший в со-главном поединке Энтони Смита, и Хюн Сун Пак, оказавшийся сильнее Шеннона Росса.
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Все результаты UFC Fight Night 233:
- Ядонг Сонг победил Криса Гутьерреса единогласным решением (50-45, 50-44, 50-45);
- Халил Раунтри победил Энтони Смита техническим нокаутом (раунд 3, 0:56);
- Насрат Хакпараст победил Джейми Малларки техническим нокаутом (раунд 1, 1:44);
- Тим Эллиотт победил Су Мудаэрцзи удушающим приёмом (раунд 1, 4:02);
- Андре Мунис победил Чун Ён Пака раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
- Кевин Джуссет победил Кэньань Сун единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Хюн Сун Пак победил Шеннона Росса техническим нокаутом (раунд 2, 3:59);
- Стив Гарсия победил Мелкизаэла Косту техническим нокаутом (раунд 2, 1:01);
- Луана Сантос победила Штефани Эггер единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
- Тацуро Таира победил Карлоса Эрнандеса техническим нокаутом (раунд 2, 0:55);
- Талита Аленкар победила Райанна дос Сантос раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
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