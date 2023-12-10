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Макгрегор заявил, что Ян вернёт себе чемпионский пояс UFC

Макгрегор заявил, что Ян вернёт себе чемпионский пояс UFC
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, который был приглашённым гостем на на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае, заявил, что россиянин Пётр Ян вновь станет чемпионом американского промоушена в легчайшем весе.

«Пётр Ян – феноменальный боец, представляющий Россию. Бывший чемпион UFC. Я хочу увидеть его возвращение. Уверен, что он вернёт себе чемпионское золото. С нетерпением жду этого», – сказал Конор Макгрегор на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае.

Отметим, что оба бойца в настоящий момент находятся в ожидании выступлений. Ян не дрался с марта, когда на турнире UFC Fight Night 221 уступил единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Поражение стало для россиянина третьим подряд, ранее он проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.

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