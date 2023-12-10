«Последний бой Яна тоже был скучный – как дерьмо». Сонг – о реакции россиянина

Боец смешанных единоборств Ядонг Сонг ответил на реакцию россиянина Петра Яна, который отправил зевающий смайлик после окончания боя китайца с Крисом Гутьерресом в рамках турнира UFC Fight Night 233.

«Он опубликовал зевающий смайлик. Это означает, что бой был скучным, но его последний бой тоже был скучным – как дерьмо», – сказал Сонг на пресс-конференции после боя с Гутьерресом.

Отметим, что турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233 проходил в ночь с 9 на 10 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (США).

Напомним, что Ядонг Сонг победил Криса Гутьерреса единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-45).

30-летний Ян не дрался с марта 2023 года, когда на турнире UFC Fight Night 221 уступил единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили.