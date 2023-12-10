«Жду не дождусь реванша с Иличем». Шлеменко — о бое с сербом на турнире RCC

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прилетел в Екатеринбург на бой против серба Александра Илича. Поединок возглавит турнир RCС 17, который состоится 15 декабря. Шоу станет заключительным в 2023 году.

«У меня все отлично. Я жду не дождусь этого реванша. И очень жду Илича. Надеюсь, он прилетел. Я готов.

Думаю, что на 10 баллов готов. Хотя подготовка же ещё не заканчивается, впереди весогонка, восстановление. 10 баллов… я погорячился. Где-то на 6-7 баллов готов. Но будет хороший бой!», — приводит слова Шлеменко пресс-служба «Архангел Михаил».

Вместе со Шлеменко в столицу единоборств России прилетел и Андрей Корешков, который заявил: «Александр в хорошей форме. Вообще меня радует его форма. Я могу так сказать: он сейчас находится в одной из лучших кондиций. Все увидят это в бою!».