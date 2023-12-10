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Леон Эдвардс отреагировал на возможность боя с Белалом Мухаммадом

Леон Эдвардс отреагировал на возможность боя с Белалом Мухаммадом
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Чемпион UFC Леон Эдвардс, которому в ночь на 17 декабря на турнире UFC 296 предстоит встретиться с Колби Ковингтоном, высказался о Белале Мухаммаде, как о следующем возможном оппоненте.

«Он претендент №1? Ну, не знаю. Сразился бы я с ним вновь? Абсолютно точно, если он будет готов. На сегодняшний день никто не выделяется, но я надеюсь увидеть достойного кандидата сразу после боя с Ковингтоном и договориться о бое. Я хочу быть активным чемпионом. Я был в хорошей форме в сентябре, но у UFC были другие планы. Они уже готовили бой [Исраэля] Адесаньи и другие поединки.

100% я легко одолею Мухаммада. Если он будет следующим, то хорошо, но кто-то хочет видеть бой с ним? Вероятно, нет, однако мне придётся его победить», — сказал Эдвардс в интервью MMA Fighting.

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