«Этот козлина был хорош». Прогрейс – о поражении от Хейни

Американский боксёр Реджис Прогрейс прокомментировал своё поражение от соотечествинника Девина Хейни в битве за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

«Этот козлина был хорош! Он был лучше, чем я думал. Не буду врать, его команда заслуживает похвалы.

Мне не сложно сказать, что Девин Хейни был лучше, чем я ожидал. На ногах он был быстрее и резче, я не мог до него добраться. В его ударах присутствовала мощь, хотя я думал, что он не умеет бить как надо. Он не вырубает с одного удара, но делает всё очень быстро», – приводит слова Прогрейса CBS Sports.

Напомним, Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Хейни единогласным судейским решением. Таким образом, Девин Хейни стал обладателем титула чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Всего на счету Хейни теперь 31 победа в 31 поединке на профессиональной арене. У Прогрейса 29 побед и два поражения.