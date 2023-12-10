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Валлин объяснил, почему считает решение Джошуа вызвать его на бой необдуманным

Валлин объяснил, почему считает решение Джошуа вызвать его на бой необдуманным
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Шведский боксёр Отто Валлин, которому 23 декабря в рамках вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) предстоит провести бой с британцем Энтони Джошуа, объяснил, почему он считает, что Джошуа поступил опрометчиво, назначив поединок с ним.

«У него новый тренер, и он выходит на коротком уведомлении, поэтому я не очень понимаю такое решение. Я не думал, что они выберут меня, поэтому удивлён и считаю это решение опрометчивым. Однако у меня будет шанс победить его и сделать так, чтобы моё имя запомнили в числе лучших тяжеловесов мира.

Кажется, что он грубоват, что он довольно напряжённый и нервный. Думаю, он не уверен в себе, ведь он из тех парней, которые серьёзно относятся к себе. Он сказал мне, чтобы я не пытался пожать ему руку после моего заявления о том, что я здесь не для того, чтобы заводить друзей. Собираюсь сделать всё возможное, чтобы выиграть этот бой.

Очевидно, что его трижды побеждали. Ни для кого не будет сюпризом, если он проиграет. Думаю, что сейчас он в большей степени, чем когда-либо, находится в плохом ментальном состоянии — на его плечах слишком много ответственности, и он прекрасно понимает это. Ему тяжело. Он не чемпион, и это мучает его. Он пробовал работать уже с несколькими тренерами», — заявил Валлин в интервью Boxing Social.

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