Родригес: Бёрнс обладает лучшим джиу-джитсу в ММА

Американец Ник Родригес объяснил, почему считает бойца смешанных единоборств Гилберта Бёрнса одним из лучших в мире в джиу-джитсу.

«Гилберт Бёрнс, по моему мнению, это тот, кто владеет одним из лучших джиу-джитсу в мире ММА. У Гилберта много упорства, когда он двигается. Он передвигается плохими намерениями. Его трудно контролировать, он хорошо проходит защиту, его трудно подчинить, и, знаете, его просто трудно победить в целом. Итак, Гилберт Бернс определенно является одним из лучших джиу-джитсу в мире смешанных единоборств», – приводит слова Родригеса MMA Mania.

Напомним, профессиональный рекорд Гилберта Бёрнса в смешанных единоборствах составляет 22-6. 36-летний боец из Бразилии занимает четвёртое место в рейтинге полусредней весовой категории UFC. Свой последний поединок Бёрнс провёл 6 мая текущего года на турнире UFC 288. Тогда он единогласным решением судей проиграл Белалу Мухаммаду.