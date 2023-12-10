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Хейни: я заслуживаю звание лучшего боксёра года, а мой отец должен стать тренером года

Хейни: я заслуживаю звание лучшего боксёра года, а мой отец должен стать тренером года
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Непобеждённый боксёр Дэвин Хейни, победивший в поединке за звание чемпиона WBC в полусреднем весе Реджиса Прогрейса, заявил, что он заслуживает признания, как лучшего боксёра 2023 года.

«В этот момент я чувствую, что должен стать боксёром года. Они не хотят отдавать должное моему отцу, но он должен быть признан тренером года. Когда говорят о лучших тренерах по боксу, не понимаю, почему не упоминают моего отца. Он лучший, и это понятно. Мы поднялись в весе и дрались против, возможно, лучшего боксёра в полусреднем дивизионе, и сопернику совсем ничего не удалось. Мой отец заслуживает звания тренера года, а я заслуживаю звание боксёра года», — приводит слова Хейни Boxing247.

Помимо победы над Прогрейсом, в 2023 году Хейни также победил украинца Василия Ломаченко в поединке, где определился абсолютный чемпион в лёгком весе.

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