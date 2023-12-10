Топурия: бой с Волкановски станет одним из легчайших в моей карьере

Непобеждённый проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.

«Каждый день я смотрю записи [боёв]. Есть даже видео старых тренировок [Волкановски]. Я смотрю всё и не понимаю, куда смотрят люди. У него нет шансов.

Я знаю, как он атакует. Единственное, что он будет делать – бить по ногам. У него хорошее кардио, но это относится ко всем, кто не оказывается под давлением. У вас хорошее кардио, когда вы идёте вперёд, но если у вас проблемы, вы теряете силы. И это произойдёт. Он встретится с тем, кто не отступит.

Думаю, это будет мастерское выступление. Ударить и не пропустить удар в ответ. Вот что вы увидите в этом бою. Я буду терпелив и буду готов к любой возможности. Досрочная победа придёт ко мне, и это будет легко. Не сомневаюсь, я финиширую его. Это будет один из самых лёгких боёв в моей карьере», — приводит слова Топурии ESPN Deportes.