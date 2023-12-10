Лебедев прокомментировал победу Тищенко в бою за титул чемпиона мира

Бывший объединённый чемпион мира россиянин Денис Лебедев прокомментировал досрочную победу соотечественника Евгения Тищенко в поединке с немцем Леоном Хартом, который состоялся вчера, 9 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ).

«Конкурентный бой. Такие поединки должны быть конкурентными — это же бой за звание чемпиона мира. Я думаю, что Женя выполнял установку своего тренера. Классный был удар по печени. Я как левша это увидел. Когда он попал, я точно уже понимал, что противник не восстановится», — приводит слова Лебедева пресс-служба RCC.

Евгению Тищенко 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году и большую часть карьеры провёл в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг). Единственное поражение в карьере потерпел от рук двукратного претендента на мировые титулы южноафриканца Табисио Мчуну.