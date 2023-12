Боец UFC объяснил, почему многим спортсменам не удаётся завершить карьеру

Боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC американский ветеран Мэтт Браун высказался о причинах, по которым завершившие карьеру спортсмены возвращаются в клетку.

«Никогда не верьте бойцу, заявившему, что он завершил карьеру. Засранец никогда не выйдет на пенсию, это факт. На самом деле бойцы никогда не выходят на пенсию. Всегда найдётся причина, которая вернёт вас.

Шесть месяцев спустя [после ухода] я почувствовал себя чертовски отстойно, и я захотел подраться снова. Этот зуд, когда выходишь в клетку и дерёшься с другим человеком, который невозможно унять, в тебе остаётся дыра. Не знаю, чем это можно заменить. Трудно находить цель и направление. Многие парни переживают депрессию», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.