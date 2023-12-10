Прогрейс нанёс 36 значимых ударов в бою с Хейни, установив антирекорд

Двукратный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Реджис Прогрейс, сегодня, 10 декабря, уступивший титул WBC в поединке с соотечественником Девином Хейни, установил антирекорд.

За 12 раундов Прогрейс выбросил 363 удара, точными из которых оказались всего 10% — 36. Это наихудший показатель с момента начала ведения статистики в профессиональных боксёрских поединках. Хейни выбросил 367 ударов, однако точными из них оказались 129 (35%).

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.